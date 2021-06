Torna al cinema "Christine - La macchina infernale" e altri nuovi adattamenti da Stephen King

Un nuovo adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King "Christine" del 1983 è in produzione ad opera di Blumhouse e Sony Pictures.

Sarà il regista Bryan Fuller (American Gods, Hannibal) a dirigere il film a quarant'anni dal film culto di John Carpenter.

La trama è nota. Tre amici vivono la loro adolescenza in una tranquilla cittadina di provincia finché non compare Christine, un’auto che uno dei ragazzi vuole a ogni costo rimettere a nuovo. Un’impresa disperata, che per lui si trasforma in un’ossessione, mentre la macchina inizia a manifestare un’inquietante vita propria. E nelle buie strade del paese la gente comincia a morire.

In media ogni romanzo di Stephen King ha avuto almeno due adattamenti cinematografici (tra film e serie) e pare che la Blumhouse abbia stipulato con lo scrittore un piano a lungo termine che prevede, oltre alla serie "La storia di Lisey" attualmente in programmazione su AppleTV+, una nuova versione de "L'incendiaria" con Zac Efron, mentre sono in preparazione da parte di altre produzioni un "The running man (L'implacabile)" diretto da Edgar Wright, "Cujo" e un terzo "Pet Semetary".