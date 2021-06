Palazzo Reale Summer Fest. A Napoli quattro mesi di teatro, musica ed eventi speciali. Programma e calendario

Ai nastri di partenza per l’estate 2021 la prima edizione del Palazzo Reale Summer Fest, il primo festival culturale realizzato all’interno di un luogo di straordinaria bellezza, ricchissimo di storia: il Palazzo Reale di Napoli, che per l’occasione riaprirà al pubblico anche in orario serale il Giardino Romantico e i cortili, dopo lo stop forzato a causa della pandemia. Sarà così possibile apprezzare al chiaro di luna il prestigioso edificio costruito a partire dal 1600, che attraverso i suoi grandiosi spazi racconta lo sfarzo e lo splendore delle dinastie che hanno abitato la città di Napoli.





Un momento di incontro e di socialità nel rispetto dei nuovi protocolli anti-Covid, che vedrà la città nuovamente in prima linea nel processo culturale nazionale.

Dal 17 giugno al 5 settembre, nel Giardino Romantico di Palazzo Reale, il Festival riserverà al suo pubblico nelle serate dal giovedì alla domenica una stagione di grande spettacolo dal vivo e all’aperto, all’insegna della cultura: concerti musicali, live performance, stand up comedy, dibattiti culturali e giornalistici, reading ed eventi speciali, che vedranno la partecipazione dei maggiori rappresentanti del panorama culturale, artistico e musicale del Paese.





Ecco le date di alcuni degli eventi più interssanti:





Concerti

RIVA + SCIROCCO - 19 giugno

LA MUNICIPAL - 26 giugno

A CIASCUNO IL DUO - 27 giugno

FABIO CONCATO - 9 luglio

SELTON - 11 luglio

GAIA - 17 luglio

GOLDSTONE - 24 luglio

REMO ANZOVINO - 28 agosto

FRANCESCA MICHIELIN - 5 settembre





Eventi

VINCENZO SALEMME - 18 giugno

CHRISTIAN DE SICA - 16 luglio

MONICA GUERRITORE - 3 settembre





Incontri

STEFANO MASSINI - 17 giugno

FRANCESCO PINTO - 24 giugno

MICHELE SANTORO - 1 luglio

DRUSILLA FOER - 3 luglio





Stand Up Comedian

LUCA RAVENNA e EDOARDO FERRARIO - 20 giugno

STEFANO RAPONE - 4 luglio

SAVERIO RAIMONDO - 18 luglio

VALERIO LUNDINI - 27 agosto