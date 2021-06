"No Sudden Move", di Steven Soderbergh in streaming dal 1 luglio su HBOMax (trailer)

Un cast davvero eccezionale quello di "No Sudden Move", il nuovo film diretto da Steven Soderbergh in arrivo in streaming su HBOMax il 1 luglio. (in Italia probabilmente lo vedremo su Sky/NowTV che detiene l'esclusiva di HBO per il nostro paese)

Parliamo di Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, Ray Liotta, Jon Hamm, Amy Seimetz, Brendan Fraser, Kieran Culkin, Julia Fox, Frankie Shaw e Bill Duke.

Ambientata nella Detroit del 1955, la storia segue un gruppo di piccoli criminali che viene assunto per rubare una tecnologia automobilistica emergente. Quando il loro piano va terribilmente a rotoli, la ricerca di chi li ha assunti – e per quale vero motivo – li costringerà ad immergersi in ogni strato di una città lacerata dalle lotte razziali e in rapido cambiamento.