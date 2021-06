MUSIC FOR UNCERTAIN TIMES: Fiorella Mannoia e Clementino cantano "Terra Mia" di Pino Daniele

, in occasione della

Un percorso in tre episodi video diffusi dalla rete estera di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura e sul canale Vimeo di italiana, il portale del Ministero dedicato alla promozione della lingua, della cultura e della creatività italiana nel mondo. Il progetto consiste in tre performance musicali inedite ed esclusive, registrate da protagonisti della canzone italiana contemporanea in alcuni luoghi rappresentativi del patrimonio culturale del Paese: Francesca Michielin e Vasco Brondi nel Museo del Novecento di Milano, La Rappresentante di Lista a Palazzo Butera a Palermo e Fiorella Mannoia e Clementino al Castel dell'Ovo di Napoli.

Questi ultimi due artisti, provenienti da universi all'apparenza distanti anni luce, si incontrano tra le mura del Castel dell'Ovo per un intreccio tra chitarra e rap con vista sul golfo di Napoli. Una performance resa ancora più magica dal brano scelto: Terra mia di Pino Daniele.