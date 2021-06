"Inside" di Bo Burnham, la popstar della comedy USA

Bo Burnham, per chi non lo sapesse, è un musicista stand up comedian americano, ex star di Youtube.

Le sue performance sul palco sono degli spettacoli davvero eccezionali. Musica, coreografie, monologhi e trovate geniali che rendono il suo show qualcosa di indefinibile ed estremamente innovativo.





Su Netflix è disponibile il suo spettacolo teatrale "Make Happy" del 2016 ed oggi arriva "Inside", uno speciale da lui scritto, diretto ed interpretato durante il lockdown in solitaria nel suo appartamento. Una sorta di ritorno forzato alle origini da youtuber.





"Inside" può essere visto come un musical claustrofobico, in cui il comico alterna, sempre accompagnato da performance musicali perfette, momenti di depressione a folle euforia.





Burnham appartiene ad una categoria di comici, tipicamente americani, che sanno fare tutto molto bene, in grado di concepire show che ti lasciano a bocca aperta, ma non è certo di quelli che ti fanno ridere per tutta la durata dello spettacolo. Anzi.





Personalmente, oltre alla forma estremamente innovativa delle sue performance, non ho mai trovato un granché di contenuti, il che di per se non è un difetto in quanto fa di lui una popstar della commedia. Ottima musica e grande spettacolo tanto da far passare i testi in secondo piano.