Avviate le riprese de "Le otto montagne", tratto dal romanzo vincitore del premio Strega 2017

Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi ed Elena Lietti sono i protagonisti del film Le otto montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch , tratto dal libro di Paolo Cognetti , edito in Italia da Giulio Einaudi Editore e Vincitore del Premio Strega nel 2017.

Le riprese sono appena iniziate in Valle d’Aosta della produzione Italiana - Francese - Belga. Prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per WILDSIDE (it) e coprodotto da VISION DISTRIBUTION.