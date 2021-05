Rifkin's Festival, di Woody Allen (solo) nelle sale

Nelle sale, e solo nelle sale, in questi giorni è possibile vedere "Rifkin's Festival" l'ultimo film scritto e diretto da Woody Allen con una serie di volti celebri come Louis Garrel, Gina Gershon, Wallace Shawn, Enrique Arce (Arturito de "La casa di carta") e Christopher Waltz.

Il film racconta di una coppia statunitense (Shawn e la Gershon) che si reca in Spagna per partecipare al Festival internazionale del cinema di San Sebastián. I due si innamorano però di altre persone: lui di una dottoressa spagnola più giovane e lei di un affascinante regista francese.

Il film, dicono, sia pieno di citazioni sul cinema soprattutto europeo, continente che l'85nne regista deve amare oggi ancora di più dal momento che i suoi film, per motivi del tutto arbitrari (Allen non ha alcuna condanna pendente), sono banditi dalle sale statunitensi. Anche Amazon, che nel 2018 aveva stipulato con Allen un contratto per distribuire 5 film, ha annullato l'impegno preso subito dopo la produzione della controversa miniserie "Crisis in six scenes".

Il cinema di Allen, quindi, esiste solo a cinema. Se volete vederlo, uscite di casa, che Maometto non viene alla montagna.