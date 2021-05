Killers of the Flower Moon, di Martin Scorsese

Leonardo Di Caprio interpreta Ernest Burkhart e Lily Gladstone veste i panni di Mollie Burkhart, una donna di etnia Osage che si innamora di Ernest.

Stiamo parlando di Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese prodotto dalla Apple Studios le cui riprese sono iniziate ad aprile in Oklaoma.

Il film racconta la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi, avvenuto nel 1919. Una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”.





Nel cast di anche Robert De Niro, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers e molti altri.

Scorsese produce e dirige , mentre la sceneggiatura è scritta da Eric Roth e dallo stesso Scorsese.