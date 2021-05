Il cinema online di Antonio Rezza e Flavia Mastrella.

"Escoriandoli" distribuito nelle sale. Flavia Mastrella e Antonio Rezza sin dal 1996, parallelamente, anzi spesso a completamento dell'attività teatrale, hanno prodotto lungometraggi e cortometraggi che sono stati in parte trasmessi sui canali Rai all'interno di trasmissioni satiriche come "Avanzi" e solo in un caso, quello didistribuito nelle sale.

Alcune delle opere, come "Delitto sul Po" e la serie "Troppolitani", sono introvabili se non in copie clandestine su YouTube, ma alcuni sono oggi disponibili su OpenDDBStream, la piattaforma streaming dedicata ai film indipendenti di "Distribuzioni Dal Basso", sul quale è possibile acquistare tramite una donazione libera ben otto film, tra i quali "Valle occupato" e "Milano Via Padova".