Tutti i David di Donatello 2021. Premiato anche "Lontano lontano" di Gianni Di Gregorio del 2019

La lista completa dei vincitori dei premi David 2021:

David per la miglior regia: Giorgio Diritti per Volevo Nascondermi

David per il miglior attore non protagonista: Fabrizio Bentivoglio

David per la miglior attrice non protagonista: Matilda De Angelis

David per la miglior sceneggiatura originale: Mattia Torre per Figli

David per la miglior sceneggiatura non originale: Marco Pettenello, Gianni Di Gregorio per Lontano lontano

David per il miglior produttore: Marta Donzelli, Gregorio Paonessa per Miss Marx

David per la miglior canzone originale: Luca Medici con "Immigrato" (Tolo tolo)

David per il miglior compositore: Gatto Ciliegia contro il grande freddo per Miss Marx

David per il miglior regista esordiente: Pietro Castellitto, I predatori

David per il miglior documentario: Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli

David per il miglior cortometraggio: Anne, Domenico Croce e Stefano Malchiodi

David per il miglior autore della fotografia: Matteo Cocco per Volevo Nascondermi

David per la miglior scenografia: L. Ferrario, P. Zamagni , A. Mura per Volevo Nascondermi

David per la miglior costumista: Massimo Cantini Parrini per Miss Marx

David per il miglior acconciatore: Aldo Signoretti per Volevo Nascondermi

David per il miglior truccatore: Luigi Ciminelli, Andrea Leanza e Castelli per Hammamet

David per i migliori effetti visivi: Stefano Leoni, Elisabetta Rocca L'Isola delle Rose

David per il miglior suono: Carlo Missidenti, Filippo Toso, Luca Leprotti, Marco Biscardini, Francesco Tumminello per il film Volevo Nascondermi

David per il miglior montatore: Esmeralda Calabria per Favolacce

Davidi per il miglior film straniero: 1917 di Sam Mendes, 01 Distribution

David Giovani: 18 Regali di Francesco Amato