Supereroi Vaccinati - I film Marvel che usciranno nelle sale

- come già

In alcuni casi saranno film un po’ “stantii”, pronti da più di un anno ma che hanno tenuto duro non cedendo alla tentazione dello streaming, in altri invece saranno film freschi prodotti durante questo difficile anno.

Il primo che vedremo sarà The Black Widow nelle sale il 9 luglio - ma già pronto da aprile 2020 - con Scarlett Johansson nella parte della fascinosa ed algida Vedova Nera.

Sappiamo tutti la fine che ha fatto la povera Natasha Romanoff (Avengers: Endgame), infatti questo film ci racconterà il misterioso passato della supereoina e il suo trascorso con Occhio di Falco. Il film uscirà sia nelle sale che a pagamento (€21,99 + abbonamento mensile) sulla piattaforma streaming Disney+, il che sembrerebbe un atto di prudenza mentre potrebbe essere una strategia per spingere la gente a preferire la sala per un risparmio economico.





Il 3 settembre segnerà il debutto nell’MCU di Shang-Chi nel film Shang-chi e la leggenda dei dieci anelli . Si tratta di un personaggio dei fumetti di casa Marvel (ovviamente) ma non creato da Stan Lee . Di base non sarebbe un supereroi ma un abile maestro del kung-fu, ma in seguito all’incontro con gli Avengers (almeno sui comics) otterrà il potere di creare duplicati di se stesso

Il mese di settembre, il giorno 24 per la precisione, rivedremo al cinema Venom nel film Venom: La furia di Carnage. Si tratta di un Marvel/Sony, quindi niente MCU, Avengers e cross over per ora. Nel ruolo di Venom avremo ancora Tom Hardy, mentre il criminale maniaco Carnage sarà il “natural born” villain Woody Harrelson.

Arriviamo quindi al 5 novembre per avere una nuova infornata di personaggi che pare saranno fondamentali nella nuova fase dell’MCU. Parliamo degli “ Eterni ”, la saga di Jack Kirby (disegni e testi, ancora una volta senza Stan Lee). Nel cast anche le eterne Angelina Jolie e Salma Hayek.

.





Il 17 dicembre, lasciatemi dire “finalmente”, tornerà colui senza il quale tutto il resto non sarebbe stato mai possibile. Il Re indiscusso dei supereroi. Stiamo parlando di Spider-Man nel suo terzo film Marvel intitolato Spider-Man No Way Home . Gli hype su questo capitolo dell’Uomo ragno sono stati molti. Ci dovrebbe essere l’introduzione del multi verso, le realtà parallele in ognuna delle quali esiste uno spiderman diverso e la trovata davvero interessante è che ad interpretare gli spiderman alternativi siano stati chiamati gli interpreti delle due saghe precedenti, ossia Tobey Maguire ed Andrew Garfiled (si sono dimenticati di Nicholas Hammond, lo spiderman televisivo degli anni 70), e pare che anche Alfred Molina (Octopus) e Jamie Foxx (Elektro) compariranno.





Nulla da segnalare per Thor e Hulk.





Quindi, dalle notizie che abbiamo avremo un’estate senza supereroi. Anzi no.

Il 5 agosto sarà la DC ad uscire nelle sale con una “missione suicida” con il nuovo film della Suicide Squad.