Diabolik nelle sale a dicembre, ma ci sono già due sequel in preparazione.

Sono in programma già due sequel di Diabolik dei Manetti bros. e le riprese inizieranno ad ottobre, anche se il primo film non lo vedremo prima di Natale 2021 (se tutto va bene).

L'uscita ufficiale nelle sale del film con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastrandrea (e ovviamente la banda Manetti quasi al completo con Roja, Gerini e Serena Rossi) è fissata per il 16 dicembre, un giorno prima di "Spiderman No Way Home", ma non ditelo alla "01 Distribution" se no lo rimandano di un'altro anno.

Finora abbiamo visto davvero poco di questo attesissimo cinecomic italiano, giusto un trailer di pochi minuti che poco o nulla ci dice se non che la storia è ambientata negli anni '60/70, a giudicare dall'aspetto vintage di abiti e della tecnologia.

Già da tempo un film su Diabolik era nei sogni dei Manetti Bros. In una intervista a KinemaZOne del 2007, Antonio Manetti ci disse: "Ci piacerebbe fare un film su Diabolik. Il personaggio è eccezionale e l’ambientazione delle storie possiede un potenziale visivo altissimo. Con tutte quelle scogliere e quelle case pazzesche... ci piacerebbe tantissimo. (...) Sarebbe un’ottima occasione per noi realizzare un film che sia contemporaneamente a modo nostro e aperto ad un grande pubblico."

Le riprese di questo Diabolik iniziarono a settembre 2019 e già a dicembre del 2020 era pronto per essere distribuito ma poi, come sappiamo, a causa della chiusura prolungata nelle sale non è stato possibile. Manetti e i distributori hanno tenuto duro non pubblicandolo in alcuna piattaforma streaming e pare che ora a dicembre finalmente vedremo questo film. Se le cose dovessero ancora precipitare, a questo punto, visto anche i sequel in preparazione, gli conviene farne una serie.

Altro film in via di scongelamento è un atteso ritorno italiano. Parliamo di Freaks Out!, secondo lungometraggio di Gabriele Mainetti, osannato autore del fenomeno del 2015 Lo chiamavano Jeeg Robot.

01 Distribution del 2019, ma poi rinviato più volte fino alla data definitiva del 28 ottobre 2021. Molto curato esteticamente, come si evince dal trailer , il film di Mainetti era addirittura nel listino delle uscite delladel 2019, ma poi rinviato più volte fino alla data definitiva del

Teniamo le dita incrociate e tifiamo per il cinema Italiano nelle sale. Che tutto possa tornare come prima. Anzi meglio.