Maradona, la serie. Ecco il cast.

Sono Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax) gli attori che impersoneranno Diego Armando Maradona nella serie che Amazon dedicherà al più grande calciatore di tutti i tempi.



Tre attori per tre diverse stagioni della vita del campione.



Con questa produzione di Amazon, probabilmente Maradona diventa il campione al quale hanno dedicato più opere cinematografiche/televisive quando ancora in vita. Oltre allo splendido documentario di Kusturika (Maradona, 2008) nel 2007 Marco Risi, dopo una lunga e travagliata realizzazione, portò al cinema "Maradona - La mano de D10s" in cui un non-del-tutto-convincente Marco Leonardi interpretava il campione in tutte le fasi della sua vita (ad eccezione dell'infanzia).



La serie di Amazon, che sarà girata in buona parte anche in Italia (Napoli), non ha ancora una data di uscita ma non si dovrebbe andare oltre l'estate 2019. Sempre che nel frattempo non venga fuori qualche magagna giovanile del pibe de oro che possa urtare la moralità di Besoz e i suoi azionisti si maggioranza.