Fratelli Katano - Messico e Ciaspole: l'omaggio a Jannacci che parte da Napoli passando per l'America Centrale (e Follonica...)

Il nuovo videoclip dei Fratelli Katano è un omaggio alla canzone demenziale in stile Cochi e Renato/Jannacci. Stavolta il duo veste i panni di due improbabili mariachi che in giro per il Messico (e non solo) lamentano piccole situazioni che possano rovinare la siesta domenicale.Ospite d'eccezione l'artista abbruzzesein una rarissima apparizione video.