Metti la nonna in freezer, di Fontana & Stasi dal 15 marzo nelle sale. [ANDATE A VEDERLO!]

Il 15 marzo esce nelle sale “Metti la nonna in freezer” di Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana con Fabio de Luigi e Miriam Leone.

"Amore Oggi" fu prodotto per la tv) possiamo definirli finalmente registi e autori a tutti gli effetti, ma quello che hanno prodotto finora per web e televisione è davvero patrimonio dell'umanità.

ha prodotto piccoli capolavori come "Inception Berlusconi", distribuiti in rete e in tv, ma sbaglia di grosso chi prova ad etichettarli come videomaker di Youtube.

E’ evidente come il lavoro dei due registi materani sia molto più orientato ad una produzione cinematografica che non a facili esche virali. Nei loro lavori, infatti, prevale l'attenzione alla scrittura e il ritmo del racconto e giammai si ricorre a partecipazioni illustri per provocare l’effetto “WOW, hai visto chi c’è?"

“La Catena III”, una roberry-comedy all’italiana figlia di una tradizione che va da “Crimen” a “I soliti Ignoti” e “Febbre da Cavallo”. Dopo di allora, con il sodalizio con Giuseppe Stasi, la produzione è diventata molto più feconda e senza mai sbagliare un colpo sono arrivati fino a questo “Metti la nonna in freezer” che ancora strizza l’occhio alla black comedy, ma stavolta allungando lo sguardo anche oltre la tradizione della commedia italiana.

Era il 2010 quando Giancarlo Fontana si fece notare in rete con il mediometraggio "La Catena III", una roberry-comedy all'italiana figlia di una tradizione che va da "Crimen" a "I soliti Ignoti" e "Febbre da Cavallo". Dopo di allora, con il sodalizio con Giuseppe Stasi, la produzione è diventata molto più feconda e senza mai sbagliare un colpo sono arrivati fino a questo "Metti la nonna in freezer" che ancora strizza l'occhio alla black comedy, ma stavolta allungando lo sguardo anche oltre la tradizione della commedia italiana. Il film, in cui compaiono anche monumenti della commedia italiana come Barbara Bouchet ed Eros Pagni, è prodotto da Nicola Giuliano e la Indigo Film.

La distribuzione della 01 Distribution è limitata a 76 sale, non pochissime ma occorre il botto del primo week end perché il film sopravviva all’assalto delle visioni post Oscar.

Il nostro invito, quindi, è quello di andare questo fine settimana a vedere “Metti la nonna in freezer" .

Ci prendiamo noi la responsabilità.

Se non riderete almeno 10 volte nel primo e 11 nel secondo tempo, KinemaZOne vi rimborserà le spese di spedizione.