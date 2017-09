Il canale Cine Sony arriva in Italia in chiaro (Canale 55 DTT)

Capri Gourmet TV (in pochi ne sentiranno la mancanza) sul canale 55. Diversamente da Rai Movie, Iris e Paramount Channel, il nuovo canale Sony promette delle prime TV di tutto rispetto nel suo palinsesto prime time. Si comincia subito alle 19:00 dell'8 settembre con "Captain Phillips – Attacco in mare aperto", film di Paul Greengrass del 2013 con Tom Hanks, che veste i panni del coraggioso comandante di una nave presa in ostaggio dai pirati. Da oggi, 8 settembre, c'è un nuovo canale in chiaro sul digitale terrestre dedicato al cinema. Si tratta di Cine Sony che va a prendere il posto di(in pochi ne sentiranno la mancanza) sul. Diversamente da Rai Movie, Iris e Paramount Channel, il nuovo canale Sony promette delle prime TV di tutto rispetto nel suo palinsesto prime time. Si comincia subito alle 19:00 dell'8 settembre con "", film didel 2013 con, che veste i panni del coraggioso comandante di una nave presa in ostaggio dai pirati.





Il canale, per ora, non è in HD, e questo per un canale dedicato al cinema non è una cosa bella.





Di seguito la programmazione prime time della prima settimana di Cine Sony TV.

Giovedì 7 settembre, h.19: CAPTAIN PHILLIPS – ATTACCO IN MARE APERTO (2013)

Giovedì 7 settembre h.21:30: QUANDO L’AMORE BRUCIA L’ANIMA (2005)

Sabato 9 settembre h.21: BIG FISH – LE STORIE DI UNA VITA INCREDIBILE (2003)

Domenica 10 settembre h.21: JERRY MAGUIRE (1996)

Lunedì 11 settembre h.21: DRAFT DAY (2014)

Martedì 12 settembre h.21:30: BLACK SAILS (stagione 3, episodi 1-2)

Mercoledì 13 settembre h.21: THE PUSHER (2004)

Giovedì 14 settembre h.21: MONSTER (2003)