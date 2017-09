Dunkirk, di Christopher Nolan (recensione)

Non vediamo un Nazista o qualcuno del quartier generale della British Army e se non fosse per le didascalie ad inizio film probabilmente non capiremmo nemmeno cosa stia realmente accadendo. Nolan ci fornisce quelle stesse poche informazioni che avevano soldati e civili intornoper poi immergerci in un continuo, altalenante e ricorsivo flusso di eventi.