Il matricomio - Missione Letale

Finale di stagione in piena regola quello della web serie "Il Matricomio" di Jack & Vale.

A coronamento di una lunga ed entusiasmante prima stagione che ha visto aumentare le visualizzazioni su Facebook in maniera esponenziale, i due coniugi napoletani (trapiantati a Firenze) si prendono una licenza stilistica allontanandosi dal format casalingo ammiccando all'action movie, al thriller e divertendosi non poco con tecniche di ripresa e montaggio. Ma a divertirsi sono anche i fan della serie, soprattutto nello scoprire quale sia la "missione letale" nella quale i due si avventurano.

Per quanto "primipari" nel campo delle produzioni video, Jack & Vale sembrano davvero aver imparato davvero presto come si confeziona una serie di successo.

La prima stagione del Matricomio si conclude qui ma la serie riprenderà ad agosto e, a detta degli autori, ci saranno delle novità per ora top secret, ma che non tradiranno lo spirito di quanto fatto finora.

Sempre che per agosto saranno usciti vivi...