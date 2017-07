Atomica Bionda, il trailer

Il premio Oscaresplode in estate in, un thriller di azione a ritmo serrato che segue il più letale assassino della M16 in una città che pullula di rivoluzionari e traditori.Il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l’Agente Lorraine Broughton (Theron), gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla Città destabilizzata, si allea con l’ufficiale governativo David Percival () per districarsi nel più letale gioco di spie.Mix rovente di azione pura, graffiante sensualità e sfolgorante stile,è diretto da). Nel cast ritroviamo:Il film è tratto da un romanzo a fumetti edito da Oni Press,, scritto dae illustrato da) ne ha curato la sceneggiatura.