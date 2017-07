Inhumans. La nuova saga arriva al cinema (IMAX) e in TV

"Gli Inumani" (Inhumans) è una serie a fumetti Marvel ideata dalla coppia mitica Stan Lee e Jack Kirby nel 1965.che negli anni ha avuto, proprio come tutti i maggiori eroi Marvel, molti rimaneggiamenti e aggiornamenti.

Individui geneticamente superiori agli esseri umani creati tramite esperimenti della razza extraterrestre dei Kree per essere usati come armi, gli Inumani hanno evoluto la loro società parallelamente a quella umana ma rimanendo nascosti per millenni tra le vette dell'Himalaya in una città chiamata Attilan, successivamente migrata sulla Luna.

Nel Marvel Cinematic Universe gli Inumani hanno fatto già il loro debutto nella seconda stagione della serie televisiva Agents of S.H.I.E.L.D., anche se nessun membro della famiglia reale inumana appare nella serie.

Ora è ufficiale che gli Inumani faranno il loro vero ingresso alla grande nel Cinematic Universe con una serie televisiva prodotta dalla ABC a loro dedicata che debutterà nell'autunno 2017 su FOX, i cui primi due episodi verranno distribuiti al cinema in formato IMAX in contemporanea mondiale il prossimo 1 settembre, e la serie sarà.