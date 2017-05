io e (d)IO di Antonio Luiso.

Padre Antonio Luiso è un professore di religione e teologo napoletano molto legato alla tradizione culturale e linguistica partenopea. La lettura del bestseller "Io e Dio" del brianzolo Vito Mancuso lo ha ispirato per la scrittura di questo pamphlet in lingua napoletana in cui analizza le tesi di Mancuso ad una ad una contrapponendo la sua visione cattolica, da un lato, e la filosofia napoletana da un altro.





"Ho voluto scrivere questo pamphlet nella mia lingua, perché alla lingua napoletana non manca nulla a confronto di altre lingue che hanno avuto più fortuna e, anzi, si può dire che, in certi momenti, anche su questioni di tale consistenza, se ne vien fuori con i termini più attinenti per farsi intendere."





Tuttavia, il libro contiene anche la versione italiana, per chi non è nato a Napoli e per chi, pur vivendoci, non è avvezzo alla lettura in vernacolo.