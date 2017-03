Le stelle sono rare: la campagna crowdfunding di Mulieres Creando su Musicraiser

Mulieres Creando, la band campana tutta al femminile nata nel 2010, sta lavorando alla realizzazione del primo disco che si intitolerà “Le stelle sono rare”. , la band campana tutta al femminile nata nel 2010, sta lavorando alla realizzazione del primo disco che si intitolerà

Su Musicraiser è aperta la campagna di sostegno alla produzione del disco che prevede una serie di compensi per i sostenitori molto creativi. Oltre ovviamente al pre-acquisto del CD, si possono scegliere oggetti di vario tipo, tra cui: pochette, portatabacco, portaoggetti da viaggio, borsetta a tracolla, personalizzati con il logo della band e realizzati a mano da un bravissimo artigiano che utilizza la tela delle barche a vela.

Il budget che il gruppo si propone di raggiungere sarà impiegato per retribuire l’impegno e la dedizione dei tanti professionisti che stanno lavorando con loro (musicisti, videomakers, attrici, grafici e fotografi) e sostenere le spese per la stampa e la promozione del disco.





La band nasce nel 2010 in formazione di trio quando tre donne amanti della musica, Anna Claudia Postiglione, chitarrista, Igea Montemurro, violinista e Giordana Curati, fisarmonicista, si incontrano e si divertono a suonare insieme, poi cominciano a dedicarsi a delle proprie composizioni musicali.

L’esperimento sembra funzionare, i primi brani riscuotono interesse in chi li ascolta e qualcuno di essi viene utilizzato come colonna sonora di documentari e spettacoli teatrali. La motivazione cresce e arriva a coinvolgere l’interesse di una delle giovani voci più interessanti del panorama partenopeo, Assia Fiorillo che, ben presto, sale a bordo.

E’ il 2011 e le quattro decidono di dar vita ad un vero e proprio gruppo: le Mujeres Creando.

Il nome è mutuato dal collettivo femminista sudamericano e in italiano significa “Donne che creano”; il riferimento alla creatività, al grande potenziale delle donne quando si uniscono per un obiettivo comune, insieme al carattere mediterraneo della lingua spagnola sembrano cogliere in pieno l’impronta artistica e concettuale che si vuole dare al progetto. Con voce, chitarra, fisarmonica e violino, il gruppo lavora a delle cover di canzoni care a ciascuna, ma soprattutto realizza dei suoi inediti.

I brani che nascono, Tangorà, Once more, L’idea, Ex Valzer, Le stelle sono rare vengono inseriti in uno spettacolo che il gruppo porta in locali e night del territorio regionale.

La visibilità crescente, i consensi, le critiche, stimolano e definiscono sempre di più il progetto.

Nel 2014 le Mujeres Creando vengono ingaggiate dal comune di Marsala (TP) per un’esibizione in teatro in occasione dell’8 Marzo. A quella giornata e alla storia dell’autodeterminazione delle donne viene dedicata la scrittura di un altro inedito: A woman’s day.

Per l’occasione del tour siciliano si unisce al gruppo Marisa Cataldo, eclettica musicista e specialista in percussioni e batteria il cui entusiasmo per il progetto la rende immediatamente una nuova componente del gruppo.

Da quel momento, la band consolida la presenza in numerosi eventi culturali e artistici, si esibisce in concerti in giro per l’Italia e, naturalmente continua il lavoro di creazione ed arrangiamento di suoi brani inediti.

Nascono La Cruna di un ago, Mani fredde, Je parl’ ‘e te, Per sempre e ancora.





Nel Luglio 2015, la band si esibisce alla serata di gala dell’ AJD Alto Jonio Dance Festival, selezionata come miglior band emergente.





A Gennaio 2017 si aggiudica il contest “Musica Giovane” ed è selezionata per esibirsi al concerto dell’Epifania 2017, condividendo il palco con i big della scena artistica internazionale.