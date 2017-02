Netflix: Adam Sandler comparirà nella seconda stagione di "Camino per la vostra casa"

Netflix ha annunciato che una delle produzioni più di successo di Netflix, "Camino per la vostra casa" ("Fireplace for your home"), avrà un seguito entro la fine del 2017 e sarà in HDR. Potremo quindi ammirare ancora con più realismo l'eccezionale brace del camino più famoso della fiction internazionale. La prima stagione della serie era composta da tre episodi di 60', ma probabilmente la seconda stagione sarà più ricca e già circolano delle voci sulle novità che saranno apportate.

Pare infatti che ci saranno degli episodi con un barbecue con carne e verdure e molto insistente è lavoce di un personaggio che attizzerà il fuoco di tanto in tanto. Molto prababilmente interpretato dall'attore Adam Sandler.