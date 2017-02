Marzo, il mese magico di Netflix.

E' arrivato l'attesissimo mese di marzo, il mese in cui arriveranno su netflix alcune tra le piu' attese novita' e ritorni.

Partiamo dal 10 marzo, giorno in cui sara' pubblicata la attesissima seconda stagione di LOVE, la commedia sentimentale con Gillian Jacobs e Paul Rust rivelazione del 2016.

Il 17 marzo, invece, e' la volta del nuovo eroe Marvel Iron First (17 marzo), che assieme a Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage andra' presto a formare i Defenders.

Riprenderanno anche le pubblicazioni degli episodi di Designated Survivor e Once Upon A Time, con cadenza settimanale, e per i film i piu' interessanti in arrivo sembrano essere Avengers The Age of Ultron, La mafia uccide solo d'estate (24 marzo), Insurgent e Into The Woods (10 marzo).