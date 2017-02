CRIATURE, il social writing di Ignelzi e Furno.

Criature è un gioco narrativo ideato da Flavio Ignelzi e Antonio Furno.





Chi vuole partecipare, per passione, per divertimento o solo per curiosità, può farlo liberamente scrivendo un racconto autoconclusivo, diviso in mini capitoli, coerente col concept globale (personaggi, ambientazioni, evoluzione della storia) su un tema libero rispettando solo alcune linee guida degli organizzatori.





Si tratta di un progetto di scrittura collaborativa e storytelling digitale che a differenza di altri non si basa su una piattaforma specifica lasciando ai partecipanti anche la scelta su come e dove pubblicare il proprio contributo, a patto che l'accesso sia pubblico.





I primi racconti sono stati già pubblicati e possono essere raggiunti dagli account social del gioco attraverso i quali è possibile anche richiedere il concept completo .