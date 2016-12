Designated Survivor, su Netflix la serie ABC con Kiefer Sutherland presidente per caso

Su Netflix sono state pubblicate le prime quattro puntate della serie "Designated Survivor" mentre le restanti 15 saranno rilasciate settimanalmente in semi contemporanea con l'americana ABC.

Si tratta di un thriller fanta-politico in cui un apparentemente anonimo e poco ambizioso membro del Congresso degli USA si ritrova investito della carica di Presidente in seguito ad un terribile attacco terroristico che annienta Presidente e Campidoglio in un colpo solo.





Il presidente per caso è il rassicurante Kiefer Sutherland, dapprima impacciato e disorientato ma poi sempre più determinato e freddo stratega di una guerra di reazione in cui non si sa bene il nemico chi sia.

La serie, interpretata anche da Maggie Q (MI III, Divergent), Italia Ricci e Natascha McElhone (The Truman Show, Solaris), è un buon thriller, con un intrigo ben costruito anche se non originalissimo.

Diciamo che si fa guardare senza problemi nè particolari salti dalla sedia (l'azione è ridotta al minimo a beneficio dei dialoghi) ma si spera che qualcosa di sorprendente possa avvenire nei prossimi 14 episodi.

Vista l'ambientazione nella Casa Bianca è impossibile non pensare ad "House of Cards", di cui questa serie sembra una versione buonista e pudica.