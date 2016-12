Snowden, di Oliver Stone. Nelle sale il 24 novembre (trailer)

La storia raccontata da Snowden, il nuovo film di Oliver Stone nelle sale dal 24 novembre , sembra uscita dalla serie Black Mirror di Netflix, mentre invece si tratta di realtà, magari giusto un po' romanzata per esigenze narrative.

Edward Snowden, infatti, è un ex tecnico informatico della CIA, molto dotato, che nel 2013 decise di rivelare al mondo quali abusi della privacy della gente comune venivano perpetuati con la motivazione della sicurezza, attraverso una serie di pubblicazioni sul giornale britannico The Guardian, che gli costarono una denuncia da parte dei procuratori federali degli Stati Uniti per furto di proprietà del governo, comunicazione non autorizzata di informazioni della difesa nazionale e comunicazione volontaria di informazioni segrete con una persona non autorizzata (Wikipedia).





Dalla vicenda di Snowden sono nati due libri dai quali poi Oliver Stone e Kieran Fitzgerald hanno tratto la sceneggiatura del film.

Nel film vedremo Joseph Gordon-Levitt nei panni del tecnico informatico (e hacker) ma anche Nicholas Cage e Shailene Woodley.