Pitch2Script: WGI organizza incontri a Roma faccia a faccia autori e produttori

Dalla sinergia tra le due più dinamiche realtà associative del settore dell’audiovisivo, AGPCI (Associazione dei Giovani Produttori Cinematografi Indipendenti) e WGI (Writers Guild Italia), e dal successo di PITCH2DRINK dello scorso luglio, nasce PITCH2SCRIPT, una nuova iniziativa per favorire il mercato delle idee nel settore dell’audiovisivo.

PITCH2SCRIPT è un incontro tra produttori e sceneggiatori, basato su un regolamento di accesso trasparente e di garanzia del diritto d’autore . L’iniziativa prevede delle giornate con sessioni di pitch one-to-one (incontri di dieci minuti tra un autore e un produttore) articolate in tre appuntamenti annuali: uno dedicato a prodotti seriali di qualsiasi tipologia (series), uno ai progetti di stampo internazionale in lingua inglese (international) e uno ai progetti per le opere uniche, corti, lungometraggi, documentari (film).

Il modello che sceneggiatori e produttori vogliono realizzare è quello ormai affermato ovunque esista una sana industria dell’audiovisivo: individuare le competenze, regolare l’accesso, progettare il futuro.

PITCH2SCRIPT mette le STORIE al centro del processo industriale.

Una buona storia, attraverso lo strumento del pitch, in soli dieci minuti, può generare energie impreviste, diventare patrimonio condiviso e favorire la realizzazione di prodotti di mercato originali.

PITCH2SCRIPT non è un concorso.

PITCH2SCRIPT non è un laboratorio.

PITCH2SCRIPT è mercato.