Passengers, con Jennifer Lawrence (trailer) dal 30 dicembre nei cinema

Sono davvero molti i film sci-fi annunciati per la prossima stagione. Ci sono "Life", "Arrival", "Valerian", "Gost in the shell" e poi questo "Passengers" di Morten Tyldum (The Imitation Game) con Jennifer Lawrence e Chris Pratt.

Siamo in quella fantascienza che predilige le dinamiche umane nello spazio e la cui storia ruota fondamentalmente intorno all'alienazione e la solitudine, un po' come "Solaris", "Moon", "The Martian" o"Gravity".

La storia di "Passengers" parte dall'astronave Starship Avalon, impegnata in un viaggio interstellare di 120 anni diretta alla colonia Homestead II con a bordo 5.259 persone in criogenico, che a causa di un malfunzionamento risveglia due passeggeri 90 anni prima dell'arrivo, lasciandoli bloccati sulla nave spaziale.

Scritto da Jon Spaihts (Prometheus, Doctor Strange), il film ha avuto una lunga gestazione, a partire dal 2007 e nel 2010 si fece addirittura il nome del nostro Gabriele Muccino per la direzione poi proposta a Brian Kirk (Luther, Il trono di spade) nel 2013 e solo nel 2015 affidata stabilmente a Tyldum.

Il film uscirà nelle sale italiane il 30 dicembre.