La mafia uccide solo d'estate, la serie (fiction) su Rai Uno

Cast televisivissimo da prima serata per la serie Rai Uno tratta dal film di Pif "La mafia uccide solo d'estate".

Quella che per la televisione di Stato poteva essere l'occasione di entrare davvero in competizione con Sky nella produzione seriale, utilizzando un titolo già di successo (ingiustificato secondo chi scrive), pare si avvii invece a rivelarsi l'ennesima fiction del lunedi sera tutta sentimento, finta denuncia, primi piani istituzionali e musichette idiote per suscitare il sorriso.

Quindi, ecco qui la commediola sulla mafia di Pif, che nella promozione continua a tirare in ballo Peppino Impastato, Falcone e Borsellino senza un'apparente motivazione, diretta da Luca Ribuoli con Claudio Gioè, Francesco Scianna, Anna Foglietta e Nino Frassica.

Il debutto televisivo è previsto per il 21 novembre, appena una settimana prima dell'uscita nelle sale del nuovo film di Pif in cui, coraggiosamente, dopo averci rivelato che la mafia è cattiva, ci insinua il dubbio che lo sia anche la guerra.

Sempre con le musichette idiote per farci sorridere, si capisce.