Banane a curriculum, il nuovo video di Scarti sul "lavoro flessibile"

Scarti (Angelo Mozzillo, Mario Savina, Simone Bobini ed Edoardo Monniello) torna dopo la web serie Puzzle con un video che ironizza sul precariato e il lavoro flessibile. Il collettivoed) torna dopo la web seriecon un video che ironizza sul precariato e il lavoro flessibile.





"Banane a curriculum" (questo il titolo) è uno sketches solo apparentemente surreale in cui sovrappongono al rapporto lavoratore-datore di lavoro quello cliente-fornitore mettendo in evidenza in maniera grottesca tutte le contraddizioni del primo.