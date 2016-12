Animus Neapolis, mostra fotografica allo Slash di Napoli.

Animus Neapolis la nuova rassegna fotografica di giovani autori e fotoamatori emergenti alle prese con "i movimenti della fotografia in città", che vede la sera di marteSlash music bar di Napoli ( Via Vincenzo Bellini 45) . Si chiamala nuova rassegna fotografica di giovani autori e fotoamatori emergenti alle prese con, che vede la sera di marte dì 8 novembre allodi Napoli (

Napoli vista come una creatura selvatica e viva nelle sue molteplici attività, nel suo scorrere incessante, che si muove e respira: "da qui infatti animus, respiro in latino, che rimanda al verso di Tacito con quel Nunc demum redit animus, 'ora si torna a respirare', che indicava il nuovo fermento culturale nell'Impero dopo anni di crisi e notevoli difficoltà - spiega Renato Aiello, curatore del primo appuntamento di Animus Neapolis e ideatore del nome -, le stesse difficoltà che ha incontrato Napoli negli ultimi tempi, e da cui sta uscendo a testa alta però, con un ritrovato spirito artistico e creativo, tra corsi, mostre, progetti che spaziano dall'arte alla fotografia, passando ovviamente per il cinema". Sì, perché fu proprio Sergio Castellitto l'anno scorso al festival "O Curt" a dire che "non aveva mai visto tanta creatività in città", e del resto l'Oscar al napoletano Paolo Sorrentino per "La Grande Bellezza" non è passato inosservato.

L'idea di queste piccole mostre di nuovi fotografi è venuta invece a Luca Sorbo, docente di Storia e Tecnica della Fotografia presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli, nonché professore alla Scuola di Cinema e Fotografia Pigrecoemme , che ha concesso un ideale patrocinio alla prima esposizione fotografica di questa serie. Il titolo è "Frammenti - luci ed ombre dall'ex carcere minorile Filangieri di Napoli" ed è un lavoro fotografico realizzato da Daniele Lepore per la pagina Facebook di Eroica Fenice, sito di informazione locale, su cui sono apparse già alcune foto in un album dedicato.