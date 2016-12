Anime e Sangue, la serie.

Anime e Sangue è una serie Urban Fantasy composta da 5 episodi della durata di 26 minuti ciascuno. Il progetto si ispira ad un noto gioco di ruolo omonimo dello scrittore italiano Matteo Cortini e si rivolge ad un ampio pubblico, dagli amanti del genere fantastico fino ai sempre più numerosi appassionati di serie tv, il tutto grazie ad una trama intrigante e alla reinterpretazioni di personaggi noti provenienti dal mondo letterario o dalla mitologia.

Due “puntate pilota” (che non fanno parte della serie) sono già state realizzate nel 2015 e hanno riscosso un notevole successo sia di pubblico che di critica, in particolare allo scorso Rome Web Awards, dove la serie si è aggiudicata ben due premi per la Miglior Attrice Protagonista e Miglior Make-Up.

Grazie ad un crowdfunding, ripartendo da zero dal punto di vista della sceneggiatura e con attrezzature migliori ed un team più ampio ed ancora più motivato, è stata realizzata la prima stagione della serie la cui prima puntata è stata presentata in anteprima assoluta durante la 50a Edizione del Lucca Comics & Games 2016, registrando un’affluenza enorme e costringendo gli organizzatori ad allestire una proiezione aggiuntiva per accontentare le centinaia di fan presenti.





Un po' sulla falsariga della fortunata serie tv americana "Once upon a time" (C'era una volta), Anime e Sangue segue le vicende di cinque personaggi appartenenti ad un mondo fantastico che, in seguito alla loro dipartita, si ritrovano catapultati nel nostro Mondo e costretti a seguire gli ordini di Sariel, un misterioso individuo pronto a tutto pur di portare a termine i propri oscuri piani, con la promessa di poter ritornare a casa.

Dei protagonisti della serie, tra i quali Peter Pan, Cyrano De Bergerac e lo Spaventapasseri del Mago di Oz, è rimasto solo lo Spirito, imprigionato in un’arma magica.